Азербайджан пригласил страны Африки использовать его спутники

2017-10-23 23:15 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан пригласил страны Африки использовать его спутники.

Как сообщили Trend в понедельник в МИД Азербайджана, данный вопрос обсуждался на встрече заместителя министра иностранных дел Махмуда Мамед-Гулиева с находящимся с визитом в стране президентом Панафриканского парламента Роджером Нкодо Дангом.

На встрече состоялся обмен мнениями о путях развития сотрудничества между Азербайджаном и Панафриканским парламентом.

Замминистра рассказал о текущем состоянии сотрудничества между Азербайджаном и странами Африканского союза, работе, проделанной в последние годы, с точки зрения расширения связей. В этой связи Мамед-Гулиев отметил важность развития торговых связей между странами Африки и Азербайджаном, а также открытия прямого авиасообщения.

Роджер Нкодо Данг сказал, что представляемая им структура заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном, и отметил важность создания с этой целью в различных сферах рабочих групп. Также Нкодо Данг проинформировал о деятельности Панафриканского парламента и назвал организацию важной платформой с точки зрения пропаганды Азербайджана на Африканском континенте.

На встрече была отмечена важность использования потенциала для расширения сотрудничества между Азербайджаном и странами Африки в сферах образования, здравоохранения, информационных технологий и в гуманитарной сфере.

Махмуд Мамед-Гулиев рассказал об успехах, достигнутых страной в последние годы в различных сферах, в том числе и в области развития сферы информационно-коммуникационных технологий, и пригласил страны Африки использовать спутники Азербайджана.

(Текст: Талех Агавердиев)