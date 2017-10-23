Буффон признан лучшим голкипером 2017 года

2017-10-23 23:22 | www.apa.az | 3

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон признан лучшим вратарём 2017 года по версии ФИФА. 39-летний Буффон опередил в споре за это звание Кейлора Наваса («Реал») и Мануэля Нойера («Бавария»).

Как сообщает АПА, в этом году Буффон выиграл с «Ювентусом» чемпионат Италии и Кубок страны, а также дошёл до финала Лиги чемпионов.

«Я горд, что выиграл этот приз в таком возрасте. Хотел бы завершить карьеру в футболе фантастической победой», - сказал Буффон после получения награды.