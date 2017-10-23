Опубликована «карта» легальной и нелегальной проституции в Европе

2017-10-23 19:00 | www.oxu.az | 4

В Сети появилась «карта» легальной и нелегальной проституции в Европе. Как передает Oxu.Az, ее автором стал картограф Джейкоб Мэриан, пишет Indy.com.

Он обозначил на карте Европы места, где разрешена и запрещена проституция, а также отметил максимальное наказание за занятия продажным сексом.

Так, на карте помечено, что в таких странах, как Великобритания (кроме Северной Ирландии), Испания и Италия, проституция легализована, но не регулируется, однако бордели противозаконны. В других, например, Австрии, Германии, Греции, Венгрии, Латвии, Нидерландах, Швейцарии и Турции проституция разрешена и контролируется властями.

Мэриан также отметил на карте государства, где секс-работницы могут официально зарегистрироваться как самозанятые специалисты, а бордели функционируют как любой другой бизнес. А в странах восточной Европы карают только секс-работниц, не трогая клиентов.