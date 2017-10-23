Премьер Венгрии объявил Восточную и Центральную Европу зоной без мигрантов

2017-10-23 23:36 | www.apa.az | 4

Cтраны Восточной и Центральной Европы смогли дать отпор нелегальной миграции. На европейском континенте, это единственная зона, свободная от мигрантов.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Этот план был задуман, чтобы сделать из Европы смешанный континент, но только мы смогли оказать сопротивление. Поляки, чехи, словаки, румыны и венгры должны объединиться в этом процессе", - заявил премьер- министр.

Орбан назвал "Восточную и Центральную Европу зоной без мигрантов". "Мы хотим безопасную, справедливую, христианскую и свободную Европу", - заключил премьер.