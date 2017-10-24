Назван лучший футболист 2017 года

2017-10-24 00:24 | www.oxu.az | 4
Нападающий испанского клуба «Реал» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Как передает Oxu.Az, португалец обошел своих коллег по амплуа — аргентинца Лионеля Месси из «Барселоны» и бразильца Неймара из «ПСЖ».
Роналду в сезоне-2016/17 стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, победителем клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубков Испании и УЕФА. Португалец стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. На его счету 12 голов в 13 матчах.