Назван лучший футболист 2017 года

2017-10-24 00:24 | www.oxu.az | 4

Нападающий испанского клуба «Реал» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Как передает Oxu.Az, португалец обошел своих коллег по амплуа — аргентинца Лионеля Месси из «Барселоны» и бразильца Неймара из «ПСЖ».

Роналду в сезоне-2016/17 стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, победителем клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубков Испании и УЕФА. Португалец стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. На его счету 12 голов в 13 матчах.

С.Б.

