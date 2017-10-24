Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии ФИФА

2017-10-24 00:22 | www.trend.az | 3

Нападающий испанского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония вручения наград ФИФА проходит в Лондоне, передает ТАСС.

Роналду в сезоне-2016/17 стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, победителем клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубков Испании и УЕФА. Португалец стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 12 голов в 13 матчах, он был признан лучшим футболистом Европы по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Роналду признавался лучшим игроком мира по версии ФИФА и в прошлом году.

Конкурентами португальца были аргентинец Лионель Месси из "Барселоны", а также бразилец Неймар, который летом перешел из "Барселоны" во французский "Пари Сен-Жермен".

Лауреатом приза за честную игру от ФИФА стал нападающий чешского клуба "Словацко" Франсис Коне, который во время матча с "Богемиасом" спас жизнь вратарю соперника Мартину Берковецу. На 29-й минуте голкипер врезался в своего защитника и потерял сознание. У Берковеца запал язык, и Коне оказал ему первую помощь.

Лучшими болельщиками года по версии ФИФА были признаны фанаты "Селтика", получившие награду за красочный перфоманс, посвященный 50-летию победы клуба в Кубке европейских чемпионов.

Шесть лет подряд ФИФА вручала лучшему игроку планеты "Золотой мяч" совместно с редакцией журнала France Football. Однако с 2016 года французское издание, учредившее свой приз в 1956 году, и ФИФА вновь вручают награды по отдельности. Впервые ФИФА назвала лучшего футболиста года в 1991 году, тогда им стал немец Лотар Маттеус.

Полузащитник испанской "Барселоны" и сборной Нидерландов Лике Мартенс признана лучшей футболисткой года. С лета прошлого года Мартенс выступает за "Барселону". В составе сборной Нидерландов она стала чемпионкой Европы 2017 года. Мартенс забила три мяча, сделала две голевые передачи и получила звание лучшего игрока турнира.

На приз также претендовали Дейна Кастельянос из Венесуэлы и американка Карли Ллойд, которая получала награды ФИФА на двух предыдущих церемониях.