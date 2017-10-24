Российский контрактник убил сослуживца и застрелился в Армении

2017-10-24 00:50 | www.oxu.az | 5

Российский военнослужащий покончил с собой на полигоне в Армении после случайного смертельного выстрела в сослуживца.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

«23 октября на полигоне Алагяз (Республика Армения) при сдаче оружия после проведения занятий военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту», - сказали в округе.

Как сообщили в ЮВО, после инцидента, "испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца", военнослужащий покончил с собой.

С.Б.

