Никарагуа присоединилась к Парижскому соглашению по климату

2017-10-24 01:39 | www.trend.az | 5

Никарагуа в понедельник передала ООН документ о присоединении к Парижскому соглашению по климату, передает РИА Новости со ссылкой на издание 19 Digital.

Отмечается, что документ подписал президент страны Даниэль Ортега.

"Это единственный инструмент, который у нас есть в мире, который позволяет нам (укреплять — ред.) единство намерений и усилий, чтобы противостоять изменению климата и природным катастрофам", — приводит издание слова вице-президента страны Росарио Мурильо.