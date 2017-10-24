ИГ перемещается в Африку

2017-10-24 02:03 | www.oxu.az | 4

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд в понедельник сообщил журналистам, что министру обороны Джеймсу Мэттису и президенту Дональду Трампу будут представлены рекомендации насчет противодействия боевикам террористической группировки «Исламское государство», которые могут попытаться переместиться в Африку, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Данфорд проводил специальный брифинг, посвященный гибели бойцов американского спецназа в Нигере во время патрулирования, они подверглись обстрелу со стороны экстремистов, предположительно связанных с ИГ.

«Преждевременно говорить о том, будут ли отправлены [в Африку] дополнительные войска. С падением Ракки и Мосула враг, как мы полагаем, попробует усилить свое присутствие в Африке. Мы знаем, насколько важна Ливия», - сказал генерал.

В Пентагоне считают, что ИГ может постараться проникнуть в западные и восточные регионы континента.

«Мы пристально следим за этим, и мы подготовим рекомендации для министра и президента насчет размещения сил, которые понадобятся, относительно того, что мы считаем угрозой и какой она может стать», - информировал глава КНШ. При этом он заметил, что не собирается говорить о том, что военные США «будут делать завтра».

Данфорд при этом уточнил, что не готов сейчас говорить о перемещении ИГ в Африку.

«Мы имеем дело с глобальным вызовом», - заметил он. Генерал указал на то, что после потери Ирака и Сирии ИГ будет расширять присутствие в других странах.

«Мы хотим гарантировать, что местные силы будут готовы», - резюмировал генерал.

C.Б.

