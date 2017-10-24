Опрос: 58% американцев не одобряют работу Трампа

2017-10-24 02:26 | www.apa.az | 4

Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа снизился до рекордной отметки.

Как передает АПА со ссылкой на “The Hill”, в настоящее время 58% американцев недовольны политикой американского лидера.

Отмечается, что 42% опрошенных выступают за объявление Трампу импичмента. Многие критикуют его позицию по вопросам миграции и международных отношений.

При этом сообщается, что 50% респондентов поддерживают политику президента в области экономики и борьбы с терроризмом.

В сентябре сообщалось, что рейтинг американского лидера за месяц прибавил 2%.