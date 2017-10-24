Азербайджан пригласил страны Африки использовать его спутники

2017-10-24 02:24 | www.oxu.az | 4

Азербайджан пригласил страны Африки использовать его спутники.

Как сообщили Oxu.Az в МИД Азербайджана, данный вопрос обсуждался на встрече заместителя министра иностранных дел Махмуда Мамедгулиева с находящимся с визитом в стране президентом Панафриканского парламента Роджером Нкодо Дангом.

На встрече состоялся обмен мнениями о путях развития сотрудничества между Азербайджаном и Панафриканским парламентом.

Замминистра рассказал о текущем состоянии сотрудничества между Азербайджаном и странами Африканского союза, работе, проделанной в последние годы, с точки зрения расширения связей. В этой связи Мамедгулиев отметил важность развития торговых связей между странами Африки и Азербайджаном, а также открытия прямого авиасообщения.

Роджер Нкодо Данг сказал, что представляемая им структура заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном, и отметил важность создания с этой целью в различных сферах рабочих групп. Также Нкодо Данг проинформировал о деятельности Панафриканского парламента и назвал организацию важной платформой с точки зрения пропаганды Азербайджана на Африканском континенте.

На встрече была отмечена важность использования потенциала для расширения сотрудничества между Азербайджаном и странами Африки в сферах образования, здравоохранения, информационных технологий и в гуманитарной сфере.

В настоящее время принадлежащий Азербайджану спутник Azersky и спутник SPOT 6 компании Airbus Defence and Space используются в формате группировки для оказания более качественных услуг по дистанционному зондированию Земли. Спутники позволяют ежедневно проводить съемку участков поверхности Земли площадью шесть миллионов квадратных километров. Разрешение полученных снимков составляет 1,5 метра.

С.Б.

