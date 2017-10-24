2017-10-24 02:24 | www.oxu.az | 4
Азербайджан пригласил страны Африки использовать его спутники.
Как сообщили Oxu.Az в МИД Азербайджана, данный вопрос обсуждался на встрече заместителя министра иностранных дел Махмуда Мамедгулиева с находящимся с визитом в стране президентом Панафриканского парламента Роджером Нкодо Дангом.
На встрече состоялся обмен мнениями о путях развития сотрудничества между Азербайджаном и Панафриканским парламентом.
Замминистра рассказал о текущем состоянии сотрудничества между Азербайджаном и странами Африканского союза, работе, проделанной в последние годы, с точки зрения расширения связей. В этой связи Мамедгулиев отметил важность развития торговых связей между странами Африки и Азербайджаном, а также открытия прямого авиасообщения.
Роджер Нкодо Данг сказал, что представляемая им структура заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном, и отметил важность создания с этой целью в различных сферах рабочих групп. Также Нкодо Данг проинформировал о деятельности Панафриканского парламента и назвал организацию важной платформой с точки зрения пропаганды Азербайджана на Африканском континенте.
На встрече была отмечена важность использования потенциала для расширения сотрудничества между Азербайджаном и странами Африки в сферах образования, здравоохранения, информационных технологий и в гуманитарной сфере.
В настоящее время принадлежащий Азербайджану спутник Azersky и спутник SPOT 6 компании Airbus Defence and Space используются в формате группировки для оказания более качественных услуг по дистанционному зондированию Земли. Спутники позволяют ежедневно проводить съемку участков поверхности Земли площадью шесть миллионов квадратных километров. Разрешение полученных снимков составляет 1,5 метра.