Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifaların ardından flaş açıklama

2017-10-24 02:25 | www.trend.az | 0

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istifaların ardından Twitter'dan bir açıklama yaptı ve "Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil; hizmet sevdasıyla çıktık." açıklamasında bulundu.

Melih Gökçek istifa edeceği tarihi Twitter'dan duyurdu ve "İnşallah Cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisini olağanüstü toplayacak ve Meclis üyesi arkadaşlara veda edip, istifamı vereceğim." açıklamasında bulundu.

Gökçek'in istifasını duyurduğu anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Bursa Büyükşehir Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı dikkat çeken paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

"Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil; hizmet sevdasıyla çıktık.

Bunun için de biz, gençlerden korkan, gençlerden çekinen, yerini gençlere bırakmayı düşünmeyenlerden asla olmadık, olmayacağız.

Gençlerimiz, aziz milletimizin emaneti olan önemli görevleri vakti-saati geldiğinde inşallah devralacak.

Ben gençlere güveniyorum. Gençlerin sahip oldukları imkânların hakkını vereceklerine gönülden inanıyorum."

Kaynak: Milliyet