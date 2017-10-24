Назван правильный способ выдавливания прыщей

2017-10-24 02:59 | www.oxu.az | 4

Практикующий дерматолог Эрин Гилберт из Нью-Йорка (США) назвала эффективный способ удаления акне в домашних условиях, сообщает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru.

Главными опасностями при удалении прыщей, по мнению Гилберт, выступают травмирование кожи, в частности появление царапин и занесение инфекции.

Снизить первый риск врач предлагает охлаждением кожи, для чего можно использовать небольшой кубик льда, обернутый в бумажное полотенце, или дольку огурца, предварительно помещенного в холодильник.

Для предотвращения заражения Гилберт рекомендует использовать антибактериальный крем. Применять мазь медик советует только в случае существенного покраснения участка кожи в области прыща.

Изначально Гилберт рекомендует самостоятельно не удалять прыщи, а дождаться их исчезновения.

В апреле американские ученые назвали основную причину развития воспалительных заболеваний кожи, в частности, акне. Специалисты полагают, что наличие или отсутствие прыщей на коже лица определяет его общая микрофлора, а не присутствие какого-либо конкретного штамма бактерий.

C.Б.

