Тиллерсон считает, что в правительстве Афганистана есть место для умеренных талибов

2017-10-24 03:26 | www.trend.az | 3

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что в правительстве Афганистана есть место для так называемых умеренных представителей движения "Талибан", которые не хотят продолжения боевых действий в стране. Соответствующую точку зрения руководитель американского внешнеполитического ведомства обозначил в беседе с журналистами в Афганистане, куда он в понедельник прибыл с необъявленным визитом, передает ТАСС.

"Очевидно, что мы должны продолжать бороться против "Талибана" и против других [боевиков] с тем, чтобы они уяснили, что им никогда не одержать победу военным путем. Мы убеждены, что среди талибов есть умеренные голоса, голоса которые не хотят вечно продолжать боевые действия. Они не желают, чтобы их дети всегда воевали", - утверждал Тиллерсон, слова которого приводит газета The Hill.

"Мы рассматриваем возможность взаимодействия с этими голосами и хотим, чтобы они участвовали в процессе примирения, который приведет к мирному процессу и их полноценному участию в [деятельности] правительства. Для них есть место в правительстве, если они готовы отречься от терроризма, отречься от насилия и стараться ради процветающего и стабильного Афганистана", - убежден глава американской дипломатии.