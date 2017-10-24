Не менее 14 мирных жителей погибли в результате авиаудара коалиции в Сирии

2017-10-24 03:37 | www.apa.az | 4

По меньшей мере 14 мирных жителей погибли, 32 получили ранения в результате авиаудара, который был нанесен международной коалицией во главе с США по сирийскому городу Дейр-эз-Зор.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, бомбардировке подвергся находящийся под контролем правительственных сил квартал Эль-Кусур.

В свою очередь, базирующаяся в Лондоне неправительственная организация "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" сообщила о гибели в результате бомбардировки в Дейр-эз-Зоре не менее 22 человек.