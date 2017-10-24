Зинедин Зидан стал лучшим тренером года по версии ФИФА

2017-10-24 03:54 | www.trend.az | 5

Француз Зинедин Зидан, возглавляющий мадридский "Реал", признан Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим тренером года. Церемония вручения наград ФИФА прошла в Лондоне, передает ТАСС.

В прошлом сезоне "Реал" под руководством Зидана выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании. Конкурентами Зидана были два итальянца - Массимилиано Аллегри из "Ювентуса" и Антонио Конте из "Челси".

Зидан признается ФИФА лучшим тренером года второй раз подряд. В 2010 году лучшим тренером года был признан Жозе Моуринью ("Интер", Италия/"Реал", Испания), в 2011-м - Хосеп Гвардиола ("Барселона", Испания), в 2012-м - Висенте Дель Боске (сборная Испании), в 2013-м - Юпп Хайнкес ("Бавария", Германия), в 2014-м - Йоахим Лёв (сборная Германии), в 2015-м - Луис Энрике ("Барселона").

Главный тренер сборной Нидерландов Сарина Вигман признана лучшей среди тренеров женских команд. Сборная Нидерландов под ее руководством выиграла чемпионат Европы 2017 года. На приз также претендовали датчанин Нильс Нильсен, выведший женскую сборную Дании в финал чемпионата Европы, и француз Жерар Прешер, выигравший две последние Лиги чемпионов с "Лионом".