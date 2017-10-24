Гражданин Гондураса собирался устроить теракт в ТЦ в США от имени ИГ

2017-10-24 04:40 | www.trend.az | 4

Гражданина Гондураса обвиняют в США в попытке теракта, который он планировал совершить от имени террористической группировки "Исламское государство", мужчину задержали с поличным в одном из торговых центров, передает РИА Новости со ссылкой на министерство юстиции США.

По данным следствия, 53-летний Висенте Солано прибыл в США еще в 2002 году по туристической визе и получил в стране разрешение на временное пребывание "по гуманитарным соображениям".

В сообщении не указывается, когда именно Солано решил совершить теракт, однако отмечается, что на него вышли агенты ФБР под прикрытием, которым он и рассказал о своих планах, а также о нелюбви к США и симпатиях к ИГ. Все дальнейшие "приготовления к теракту" проходили под контролем правоохранительных органов.

Солано передали муляж взрывного устройства, с которым он пришел в один из торговых центров Майами, где его и задержали с поличным, говорится в сообщении минюста. Теперь гражданину Гондураса грозит пожизненное лишение свободы и штраф в 250 тысяч долларов.