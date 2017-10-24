Mitsubishi отзывает более 160 тыс. машин в Северной Америке из-за проблем с двигателем

2017-10-24 05:35 | www.trend.az | 4

Японская автостроительная компания Mitsubishi Motors отзывает более 161 тыс. автомобилей в Северной Америке из-за проблем с двигателем, передает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

Отзыв касается кроссоверов Outlander и седанов Lancer 2015-2017 модельных годов. Большинство дефектных машин было продано на территории США, некоторая часть - в Канаде.

Как отметили в Mitsubishi Motors, из-за заводского дефекта в отзываемых автомобилях двигатель может перегреться или заглохнуть во время движения. Из-за неполадки также может упасть мощность мотора.

Автогиганту неизвестно ни об одном случае, который привел бы к ДТП или получению травм из-за указанного брака. Компания обязуется устранить дефекты бесплатно.