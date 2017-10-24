Госдеп: США могут ввести санкции в отношении Мьянмы

2017-10-24 05:42 | www.apa.az | 4

Американские власти могут ввести санкции в отношении Мьянмы в связи с нарушениями прав человека в Ракхайне.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

«Мы изучаем механизмы привлечения к ответственности, доступные в соответствии с законодательством США», — говорится в сообщении Госдепартамента США.

Там также отметили, что правительство Мьянмы и её вооруженные силы должны принять немедленные меры для обеспечения мира и безопасности в стране.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что США уже ограничили взаимодействие с армией Мьянмы.