Президент Узбекистана выразил соболезнования главе Афганистана в связи с двойным терактом

2017-10-24 06:01 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил глубокие соболезнования президенту Исламской Республики Афганистан Мохаммаду Ашрафу Гани в связи с произошедшими в мечетях города Кабул и провинции Гур террористическими актами, повлекшими за собой многочисленные человеческие жертвы.

Об этом информирует пресс-служба главы государства.

«С чувством глубокой скорби восприняли печальную весть о многочисленных человеческих жертвах в результате нескольких жестоких террористических актов, совершенных в столице Афганистана - городе Кабуле и в провинции Гур.

В эти горестные минуты выражаем глубокие соболезнования Вам, Ваше Превосходительство, и близким погибших. Просим у Всевышнего близким погибших – терпения и стойкости, пострадавшим – скорейшего выздоровления», - говорится в послании Шавката Мирзиёева.

По данным СМИ, 20 октября в шиитских мечетях в Кабуле и в провинции Гур в центральной части Афганистана произошли взрывы, в результате которых погибли не менее 72 человек.

Смертник подорвал себя в мечети имама Замана в западной части столицы Афганистана, где погибли не менее 39 человек. Позже второй взрыв с участием террориста-смертника произошел в мечети афганской провинции Гур и унес жизни 33 человек.

(Автор: Диана Алиева)