Еще 80 инспекторов Узбекистана получили квартиры и машины

2017-10-24 06:11 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - В городе Навои Узбекистана состоялась церемония принятия присяги инспекторами по профилактике, в ходе которой 80 специалистам торжественно вручены ключи от служебных квартир и приобретенных на основе льготных кредитов новых автомобилей.

Всего, по данным МВД Узбекистана, в Навоийской области ведут деятельность 209 инспекторов по профилактике опорных пунктов органов внутренних дел Навоийского областного управления внутренних дел.

В мероприятии приняли участие Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нигматилла Йулдошев, заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, председатель Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева, министр внутренних дел Пулат Бобожонов, хоким области Кабул Турсунов, члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, представители различных министерств и ведомств, государственных и общественных организаций, молодежь.

Добавим, что 20 апреля 2017 года принято постановление Президента Узбекистана «О дополнительных мерах по обеспечению инспекторов по профилактике опорных пунктов органов внутренних дел служебным жильем». Согласно документу, инспекторы по профилактике получают служебные квартиры и новые автомобили, приобретаемые на основе льготных кредитов.

(Автор: Диана Алиева)