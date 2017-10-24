Президент Узбекистана совершит госвизит в Турцию

2017-10-24 06:12 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана 25-26 октября посетит Турцию с государственным визитом.

Об этом информирует пресс-служба главы Узбекистана.

В ходе переговоров на высшем уровне в городе Анкаре будут обсуждены вопросы расширения узбекско-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и других областях, совместного противодействия глобальным и региональным вызовам и угрозам, а также состоится обмен мнениями по международным проблемам.

Делегация Узбекистана также посетит город Стамбул.

По итогам визита планируется принятие Совместного заявления глав государств, подписание пакета межправительственных и межведомственных документов, направленных на дальнейшее развитие двусторонних отношений в различных сферах, в том числе создание благоприятных условий для взаимовыгодных связей между деловыми кругами Узбекистана и Турции, активизации туристических обменов и культурно-гуманитарных контактов.

(Автор: Диана Алиева)