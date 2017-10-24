Делегация США примет участие на форуме по ЦА в Самарканде

2017-10-24 06:14 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Представительная американская делегация примет участие в предстоящей в городе Самарканде международной конференции высокого уровня по сотрудничеству в Центральной Азии.

Практические аспекты ее участия обсуждены 23 октября на встрече министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова и Посла Соединенных Штатов Америки Памелы Леоры Спратлен.

По данным МИД Узбекистана, в состоявшейся беседе обсужден также ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках сентябрьского визита в город Нью-Йорк Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и встреч с деловыми кругами США.

Добавим, что проведение в Самарканде международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и процветания» запланировано на 10-11 ноября текущего года.

(Автор: Диана Алиева)