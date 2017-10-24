Азербайджан планирует заказать австралийским компаниям строительство новых судов

2017-10-24 08:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" планирует заказать австралийским компаниям строительство новых судов, сказал Trend директор Азербайджанской торговой палаты в Австралии Низами Джафаров.

"Переговоры по строительству новых судов пока еще не ведутся, но на будущее такие планы имеются", - сказал собеседник агентства.

Джафаров напомнил, что в 2013 году ЗАО и Caspian Marine Services уже заказывали у австралийских компаний Incat Crowther и Austal строительство двух судов.

"В 2015 году компания Austal на основе дизайна компании Incat Crowther построила судно "Муслим Магомаев" для "Азербайджанского Каспийского морского пароходства", а в 2016 году — эти же компании построили судно аналогичного типа "Рашид Бейбудов" для Caspian Marine Services. Эти скоростные пассажирские суда используются, в основном, для переброски инженеров на нефтяные платформы. Общая стоимость построенных судов составила порядка 100 миллионов долларов", - сказал Джафаров.

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" является единственным оператором паромов на Каспии, флот пароходства состоит из 13 паромов, которые задействованы в перевозках на Транскаспийском международном транспортном маршруте.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Австралией в январе-августе 2017 года составил 3,7 миллиона долларов, в том числе 3,3 миллиона долларов приходится на импорт австралийской продукции.

(Автор: Азад Гасанли)

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