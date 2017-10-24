Метеорологи Узбекистана принимают коллег из стран СНГ

2017-10-24 08:13 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Ташкенте 24-25 октября проходит 29-я сессия Межгосударственного Совета по гидрометеорологии Содружества Независимых Государств (МСГ СНГ).

Как информирует МЧС Узбекистана, тесное сотрудничество Национальных гидрометеорологических служб (НГМС) стран СНГ и их партнерство с государственными учреждениями и международными организациями, помогает обществу принимать лучшие решения на основе наиболее полных сведений о погоде, воде и климате.

МСГ создан 8 февраля 1992 года для решения задач своевременного получения и использования гидрометеорологической информации, которая необходима для прогнозирования гидрометеорологических процессов, их влияния на окружающую среду, своевременного информирования и предупреждения органов управления и населения, эффективного использования в отраслях экономики и обороне государств - участников Содружества.

В работе Совета принимают участие национальные гидрологические и метеорологические службы государств - участников Содружества Независимых Государств, а также в качестве наблюдателей представители Всемирной Метеорологической Организации (ВМО), во главе с Генеральным секретарём ВМО.

Одна из основных задач, которая сейчас стоит перед Советом - это реализация Стратегии развития гидрометеорологической деятельности государств-участников СНГ, предусматривающая принятие совместных мер по защите граждан и экономик стран Содружества от опасных природных явлений гидрометеорологического характера, глобальных изменений погодно-климатических условий.

Стратегия, в том числе, подписана правительством Узбекистана на Совете глав правительств СНГ от 30 мая 2012 года.

Для Республики Узбекистан взаимодействие в рамках МСГ позволяет решить такие важные вопросы как: использование стратегии открытого и неограниченного доступа к данным; современных информационных технологий; организация скоординированных фундаментальных и прикладных исследований; поверка эталонов приборов гидрометеорологического назначения, что особенно важно для составления метеорологических прогнозов для авиации; приобретение гидрометеорологических приборов для метеообеспечения авиации и наблюдательной сети; содействие в подготовке кадров и повышении квалификации сотрудников.

Добавим, что в соответствии с указом Президента страны №УП-5066 от 1 июня 2017 года «О мерах по коренному повышению эффективности системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан с его структурными подразделениями передан в систему Министерства по чрезвычайным ситуациям.

(Автор: Диана Алиева)