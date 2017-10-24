В Ашхабаде проведут Халк Маслахаты Туркменистана

2017-10-24 08:23 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Созвать первое заседание Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана в 2018 году в городе Ашхабаде, говорится в опубликованном постановлении президента.

В повестку дня будут включены первоочередные вопросы государственной жизни. Согласно документу, будет создана соответствующая госкомиссия по приёму, сбору и анализу поступающих предложений и обращений.

Мероприятие будет проведено с учетом "накопленного предками богатого исторического опыта в вопросах управления страной и национальных особенностей, в целях широкого привлечения представителей всех слоёв населения к масштабной работе государственной значимости".

В документе также говорится, что это позводит обсудить задачи по укреплению единства и сплочённости общества.

Напомним, что в начале октября было принято решение о преобразовании и переименовании Совета старейшин (Яшули Маслахаты) в Народный совет (Халк Маслахаты).

До этого, совет выполнял роль исключительно совещательного органа. В то же время, в период с 1992 по 2008 годы Халк Маслахаты являлся высшим представительным органом Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов)