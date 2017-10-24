В Малайзии не менее восьми человек погибли в автобусной аварии

2017-10-24 08:28 | www.trend.az | 4

По меньшей мере восемь человек погибли, еще 33 пострадали в результате автобусной аварии утром во вторник в Малайзии, передает РИА Новости со ссылкой на издание New Straits Times.

По данным издания, два автобуса, в которых ехали рабочие, столкнулись на дороге на юго-западе страны.

Как заявил помощник начальника полиции района Себеранг Прай Тенгах Ник Рос Ажан Ник Абдул Хамид, один из автобусов, перевозивший индонезийских и непальских рабочих, остановился на левой стороне дороги из-за проблем с двигателем. Второй автобус с 15 людьми в салоне не успел затормозить и врезался в первый.