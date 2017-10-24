Туркменистан активно сотрудничает с международной организацией по миграции

2017-10-24 08:40 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан активно сотрудничает по самым различным вопросам с международной организацией по миграции (МОМ), говорится в пресс-релизе государственной миграционной службы страны.

Основными пунктами партнерства являются, противодействие различным угрозам и вызовам современности, миграция и здоровье, борьба с торговлей людьми и другие вопросы.

Очередная рабочая встреча сотрудников миграционной службы Туркменистана с представителями агентства ООН по миграции в Туркменистане состоялась на днях. Как отмечалось, в последние годы действует принципиально новый, эффективный механизм сотрудничества между Туркменистаном и МОМ в сфере гуманизма, направленный на защиту прав и законных интересов мигрантов и беженцев, нуждающихся в помощи.

Стороны обсудили ключевые аспекты обеспечения безопасных, надежных и экономически эффективных услуг для лиц, нуждающихся в международной миграции, сказано в информации.

Туркменистан вошел в МОМ в качестве полноправного члена в 2013 году. До этого, в июне 1998 года между правительством Туркменистана и МОМ было подписано соглашение о сотрудничестве. Свою работу миссия МОМ в Туркменистане начала в 2005 году.

В числе основных программных направлений совместной работы определены: противодействие торговле людьми и помощь мигрантам; техническое сотрудничество и управление границами; управление чрезвычайными ситуациями, снижение риска стихийных бедствий.

В рамках совместных программ проводятся информационные и образовательные мероприятия, наращивается институциональный и профессиональный потенциал соответствующих структур Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов)