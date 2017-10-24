В Туркменистане в ноябре состоится форум Энергетической Хартии

2017-10-24 08:50 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Очередная, 28-ая сессия конференции Энергетической Хартии состоится 28-29 ноября 2017 года в Ашхабаде, говорится в сообщении этой международной организации.

Туркменистан в конце прошлого года был избран председательствующей страной в конференции по Энергетической Хартии на 2017 год.

Энергетическая Хартия (Европейская энергетическая хартия) - это политическая декларация намерения поощрять энергетическое сотрудничество между Востоком и Западом.

Договор к Энергетической Хартии был подписан в декабре 1994 года и вступил в силу в апреле 1998 года.

Это единственное в своем роде соглашение, касающееся межправительственного сотрудничества в энергетическом секторе, охватывающее всю энергетическую производственно-сбытовую цепочку (от разведки до конечного использования) и все энергетические продукты и

связанное с энергетикой оборудование.

Основная цель договора - укрепление правовых норм в вопросах энергетики путём создания единого поля правил, которые должны соблюдать все участвующие правительства, таким образом сводя к минимуму риски, связанные с инвестициями и торговлей в области

энергетики.

Договор включает обязательство государств-членов облегчать транзит энергетических материалов и продуктов через свою территорию в соответствии с принципом свободы транзита, а также обязательство обеспечивать уже сложившиеся потоки транзита. Хартия и Договор направлены на установление единых прозрачных правил функционирования международного энергетического рынка в сфере торговли энергоносителями, инвестиций, транзита и энергоэффективности.

Туркменистан - одно из самых богатых государств по запасам природного газа. По оценкам компании BP извлекаемые запасы страны составляют 17,5 триллионов кубометров газа, или 9 процентов от совокупных мировых запасов, что ставит страну на четвертую позицию в этой области после Ирана, России и Катара.

Ашхабад поставляет газ в Китай и Иран. В декабре 2015 года началось строительство туркменского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). С 2011 года Евросоюз ведет переговоры с заинтересованными странами по проекту строительства Транскаспийского газопровода в Европу через Азербайджан и Турцию.

(Автор: Гусейн Гасанов)