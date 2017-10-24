Диссертация Хокинга вызвала сбои в работе сайта Кембриджского университета

2017-10-24 09:02 | www.oxu.az | 4

Учёный из Великобритании Стивен Хокинг открыл доступ к полному тексту своей диссертации, написанной им в 1966 году, что вызвало сбой в работе сайта Кембриджского университета.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на TIME, за день текст работы, в которой Хокинг рассматривал последствия расширения Вселенной, прочитали более 60 тыс. человек.

«Любой человек в любой точке земного шара должен иметь бесплатный неограниченный доступ не только к моей работе, но и к работам любого великого и пытливого ума, посвящённым всему кругу вопросов человеческого знания», — заявил Хокинг.

Ранее с текстом диссертации можно было ознакомиться в библиотеке университета или получить отсканированную копию за $85.

A.M.