СМИ Греции объявили 48-часовую забастовку

2017-10-24 09:15 | www.oxu.az | 4

Ведущие профсоюзы журналистов Греции объявили двухдневную забастовку во всех СМИ, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что она начнется в 06.00 24 октября, и завершится в 06.00 26 октября.

Заявление о забастовке подписали Союз журналистов ежедневных афинских газет, Союз журналистов периодической электронной печати, профсоюзы журналистов Салоников, Македонии и Фракии.

Журналисты требуют сохранить систему дополнительного социального страхования, прекратить нарушение трудовых и социальных прав сотрудников средств массовой информации. Работники прессы также требуют свободы печати.

В ходе забастовки не будут выходить новости на радио и телевидении, приостановят работу большинство новостных сайтов.

Напомним, это уже третья забастовка греческих журналистов за последнее время. Ранее СМИ приостановили работу на сутки 26 сентября, а позже на сутки 4 октября.

Н.О.