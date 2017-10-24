Япония, Южная Корея и США проведут учения по обнаружению ракетных пусков

2017-10-24 09:27 | www.trend.az | 4

Япония, Южная Корея и США проведут двухдневные учения по обнаружению пусков ракет и дальнейшему отслеживанию их полета. Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Учения, как сообщается, начинаются во вторник в акватории вблизи берегов Южной Кореи и Японии. В них будут задействованы четыре корабля, оснащенные системами слежения и наведения Aegis. Морские силы самообороны во время учений будут представлены эсминцем "Кирисима". Сеул направит для участия в маневрах также один корабль, еще два предоставят ВМС США.

Ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась в последнее время в связи с активизацией ракетно-ядерной программы КНДР. В июле Пхеньян дважды провел испытания прототипов межконтинентальной баллистической ракеты. В конце августа и сентябре КНДР запустила две ракеты средней дальности, которые пролетели над территорией Японии. 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной боеголовки, Совет Безопасности ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций в отношении КНДР.

В Вашингтоне и Токио считают, что для решения северокорейской проблемы мировое сообщество должно усилить давление на Пхеньян. На этом фоне США и его союзники в регионе регулярно проводят военные учения. КНДР считает такие действия угрозой своей безопасности.