В Астрахани откроют Иранский торговый дом

2017-10-24 09:31 | www.trend.az | 4

Иранский торговый дом, в котором расположены офисы 14 торговых палат из разных провинций Ирана, откроется во вторник в Астрахани в рамках бизнес-форума. В министерстве международных и внешнеэкономических связей Астраханской области рассчитывают, что новый выставочный центр позволит активизировать экономическое сотрудничество регионов РФ с Ираном.

"Открытие иранского торгового дома - беспрецедентное событие для нашей области. Бизнесмены, в том числе из Южного федерального округа и Северного Кавказа, теперь будут иметь возможность обсуждать здесь свои проекты и заключать контракты. Мы рассчитываем, что это вызовет увеличение торгового оборота между Россией и Ираном через астраханский водно-транспортный узел, а также оживит работу транспортного коридора "Север-Юг", - сообщили ТАСС в министерстве.

По данным ведомства, Иранский торговый дом расположен в одном из центральных районов города на улице Красная Набережная. В здании по проекту астраханской компании была проведена реконструкция. На двух этажах расположились представительства 14 торговых палат республики. В торговом доме также будет работать выставка иранских товаров, в том числе будут представлены пищевая продукция и строительные материалы.

В министерстве обратили внимание, что Иранский торговый дом будет открыт в рамках совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат стран Прикаспийского региона "Деловой Каспий". В мероприятии примут участие свыше 100 представителей делового сообщества из российских регионов и Исламской Республики Иран. В рамках форума пройдут презентации бизнес-проектов, переговоры в формате B2B и круглые столы. Основные темы - экономическое сотрудничество, вопросы логистики, финансов и тарифов.