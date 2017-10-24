Узбекистан впервые экспортировал свежие дыни в США

2017-10-24 09:35 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - АО «Узтрейд» впервые в истории страны экспортировало произведенные в Узбекистане экологически чистые свежие дыни на рынок США.

Компания направила первую партию дынь в объеме одной тонны в Торговый дом Uz-American Trade Corp в Нью-Йорк, сообщают узбекские СМИ.

Также АО «Узтрейд» заключило экспортные контракты на поставку готовой текстильной, сушеной плодоовощной и другой отечественной продукции в США на общую сумму 5,1 миллиона долларов.

Компания «Узтрейд», действующая при министерстве внешней торговли Узбекистана открыла новый Торговый дом в Нью-Йорке в сентябре текущего года.

Целью открытия Торгового дома является увеличение объема экспортных поставок, укрепления позиций на рынке США и последовательного и многогранного развития двусторонних отношений. На базе Торгового дома, на постоянной основе будет действовать шоу-рум для демонстрации экспортной продукции узбекских производителей.

(Автор: Нигяр Гулиева. Хазар Ахундов)