Ситуация на фронте – ОФИЦИАЛЬНО

2017-10-24 09:40 | www.oxu.az | 4

Армянские вооруженные подразделения с использованием крупнокалиберных пулеметов за сутки нарушили режим прекращения огня в общей сложности 103 раза.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

С позиций, расположенных в селах Довех, Барекамаван Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы, Гызылгаджылы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Алибейли, Агдам, Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Ярымджа Тертерского района, Баш Карвенд, Абдинли, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Горган Физулинского района и Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

A.M.

