Нефть подорожала до $57,5 за баррель

2017-10-24 09:47 | www.trend.az | 4

Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются в ходе азиатских торгов во вторник на данных о сокращении мировых товарных запасов нефти, передает агентство Интерфакс.

По оценкам министерского комитета ОПЕК и не-ОПЕК, коммерческие запасы нефти в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, несколько снизились и теперь превышают средний уровень за пять лет на 159 млн баррелей.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:22 по Москве повысилась на 10 центов (0,18%) - до $57,47 за баррель.

Декабрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 9 центов (0,17%) - до $51,99 за баррель.

По итогам сессии в понедельник котировка фьючерса на Brent опустилась на 38 центов (0,7%), до $57,37 за баррель, на WTI - выросла на 6 центов (0,1%), до $51,90 за баррель.

По словам аналитика Tradition Energy Джина Макгиллиана, инвесторы консолидируют позиции и ждут, действительно ли "последствия сокращения нефтедобычи и повышения спроса улучшат соотношение спроса и предложения".

"Если не будет признаков, что избыток товарных запасов продолжает снижаться, ралли может в любой момент потерять силу", - добавил эксперт.

Вместе с тем восстановление нефтедобычи в США по-прежнему тревожит участников рынка: аналитики Commerzbank ожидают существенного увеличения объемов бурения на сланцевых месторождениях страны в ближайшие месяцы. Если их прогноз оправдается, добыча нефти в США может установить новый рекорд на уровне более 10 млн баррелей в сутки уже в I полугодии 2018 года.