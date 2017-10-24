Беспредел водителей автобусов – ВИДЕО

2017-10-24 09:53 | www.oxu.az | 4

Факты грубого нарушения правил водителями автобусов широко освещаются в прессе. Несмотря на это, проблема еще не нашла своего решения.

Как передает Oxu.Az, в редакцию Qafqazinfo прислали еще одно подобное видео.

Запись была сделана сегодня утром на дороге Забрат-Кероглу. Два автобуса №131 и №172 едут на высокой скорости против движения. Причем автобусы битком забиты пассажирами, двери открыты и оттуда вывешиваются пассажиры.

По словам читателя, ни соответствующие структуры, ни полиция не вмешиваются.

Представляем вам данное видео:

Э.А.

