С момента инаугурации Трампа 20 стран разорвали дипотношения с КНДР

2017-10-24 09:48 | www.trend.az | 4

Двадцать государств прекратили или ограничили дипломатические отношения с КНДР с момента прихода к власти в США Дональда Трампа в январе 2017 года. Об этом передает ТАСС со ссылкой на южнокорейский телеканал KBS.

"С момента начала работы администрации Трампа благодаря усилиям США не менее 20 стран мира разорвали дипломатические отношения с Северной Кореей или понизили их уровень", - отмечает телеканал.

По его данным, недавно к этому списку присоединились традиционно дружественные к КНДР Мьянма, Вьетнам и Уганда. "Все три страны выслали северокорейских дипломатов, которые также состояли при торговых компаниях, совершавших незаконные операции для получения иностранной валюты", - информирует телеканал.

Телеканал отмечает, что Португалия, также поддерживавшая дружественные отношения с КНДР, впервые за 42 года прекратила дипломатические отношения с этой страной. Ранее Мексика, Перу, Испания, Италия и Кувейт выслали северокорейских послов.