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Официальный курс маната к мировым валютам на 24 октября (версия 2)

2017-10-24 09:49 | www.trend.az | 3

Добавлены курсы валют (первая версия опубликована в 09:26)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 октября установлен на уровне 1,7001 и 1,9997 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют и драгметаллов

24.10.2017

1 доллар США

1 USD

1.7001

1 евро

1 EUR

1.9997

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3293

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0976

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8702

1 бразильский реал

1 BRL

0.5251

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1242

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1507

1 чешская крона

1 CZK

0.0779

1 чилийский песо

1 CLP

0.2683

1 китайский юань

1 CNY

0.2565

1 датская крона

1 DKK

0.2686

1 грузинский лари

1 GEL

0.6798

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2179

1 индийская рупия

1 INR

0.0262

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2482

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0126

100 иранских риалов

100 IRR

0.0045

1 шведская крона

1 SEK

0.2074

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7264

1 израильский шекель

1 ILS

0.4871

1 канадский доллар

1 CAD

1.3464

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6257

1 казахский тенге

1 KZT

0.0051

1 киргизский сом

1 KGS

0.0248

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1121

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4015

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0892

1 молдавская лея

1 MDL

0.098

1 египетский фунт

1 EGP

0.0964

1 норвежская крона

1 NOK

0.2126

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0211

1 польский злотый

1 PLN

0.473

1 российский рубль

1 RUB

0.0296

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2507

1 саудовский риал

1 SAR

0.4534

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3931

1 турецкая лира

1 TRY

0.4587

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0562

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1931

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4858

1 украинская гривна

1 UAH

0.064

100 японских иен

100 JPY

1.4995

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1794

Золото (1 унция)

1 XAU

2167.4575

Серебро (1 унция)

1 XAG

29.0802

Платина (1 унция)

1 XPT

1552.1913

Палладий (1 унция)

1 XPD

1640.5965

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