Официальный курс маната к мировым валютам на 24 октября (версия 2)

2017-10-24 09:49 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 октября установлен на уровне 1,7001 и 1,9997 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.