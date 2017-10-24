Скончалась дочь Мустафы Топчубашева

2017-10-24 09:58 | www.oxu.az | 4

Доцент I кафедры акушерства и гинекологии, заслуженный педагог, президентский стипендиат Земфира Топчубашева скончалась в возрасте 90 лет.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на Report.

Отметим, что согласно указу президента Ильхама Алиева от 2002 года Топчубашева Земфира Мустафа гызы за заслуги в развитии медицинского образования и науки в Азербайджане была удостоена персональной президентской стипендии. Она дочь советского хирурга, председателя Верховного Совета Азербайджанской ССР (1955-59 и 1967-71 гг.) Мустафы Топчубашева и первой женщины-художника Азербайджана, заслуженного деятеля искусств СССР Рейхан Топчубашевой.

Аллах рехмет элясин!

Э.А.

