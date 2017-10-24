Названы имена задержанных сотрудников Пенитенциарной службы

2017-10-24 10:02 | www.oxu.az | 4

Стали известны имена троих сотрудников Пенитенциарной службы, задержанных по факту побега заключенных в Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, это начальник караула Джейхун Самедов, заместитель начальника караула Фуад Гаджиев и другой заместитель начальника караула Турал Поладханов. После побега они были задержаны и привлечены к следствию.

Все трое в настоящий момент находятся в Управлении полиции Наримановского района.

Несколько сотрудников Пенитенциарной службы, находившихся в поезде во время инцидента сейчас допрашиваются.

Сегодня ожидается избрания меры пресечения в виде ареста в отношении задержанных.

Напомним, что доставленные в Баку в специальном вагоне поезда Баку-Астара-Баку заключенные Али Агами и Этибар Мамедов совершили побег.

Дело обвиняемых в умышленном убийстве беглецов Али Агами и Этибара Мамедова рассматривается в Ленкоранском суде по тяжким преступлениям. На прошлой неделе гособвинитель потребовал для каждого из них по 19 лет тюремного заключения.

Ночью 22 октября оба были доставлены на поезде из Ленкорана в Баку. Утром 23 октября на станции Баладжары, когда в сопровождении сотрудников Пенитенциарной службы мужчин выводили из вагона поезда, А.Агами и Э.Мамедов сбежали.

Обвиняемых везли в Бакинский следственный изолятор.

Отмечается, что известный в криминальном мире А.Агами является одним из лиц, близких к ныне находящемуся под арестом «Лоту Гули».

А Э.Мамедов по прозвищу «Годжа» в основном известен как Этибар Гаджигабульский.

По факту в Следственном управлении по особо тяжким делам Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 304.2 и 308.2 УК.

Оперативно-розыскные мероприятия по задержанию беглецов продолжаются.

A.M.

