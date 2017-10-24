Еврокомиссия выступит с новой инициативой по Северному потоку-2

2017-10-24 10:07 | www.oxu.az | 3

Еврокомиссия (ЕК) предложит распространить правила Третьего энергопакета Евросоюза на трубопроводы, которые идут в ЕС из третьих стран, то есть, и на Северный поток-2.

Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на dpa, ЕК хочет внести это предложение 8 ноября.

Третий энергопакет ЕС, в частности, предусматривает, что поставщик газа не вправе владеть магистральными трубопроводами на территории ЕС. Он также требует от владельцев газопроводов предоставлять доступ к транспортным мощностям другим компаниям.

С начала этого года ЕК пытается получить мандат от стран-членов ЕС на переговоры об условиях эксплуатации Северного потока-2. Пока ей это не удается.

Северный поток-2 должен быть проложен по дну Балтийского моря рядом с уже проложенным Северным потоком-1 в 2018 году и введен в эксплуатацию в 2019-м.

На то, что газопровод будет запущен в 2019 году, как это сейчас планируется, в Еврокомиссии не рассчитывают, сказал собеседник агентства.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял, что в Евросоюзе нет единой позиции относительно предоставления Еврокомиссии мандата на проведение переговоров с Россией по проекту газопровода Северный поток-2.

Н.О.