Последний срок проведения вторых туров по выборам мэра Грузии – 15 ноября

2017-10-24 11:45 | www.trend.az | 4

Последний срок проведения вторых туров по выборам мэра – 15 ноября. Согласно избирательному законодательству Грузии, второй тур по выборам мэра проводится не позднее 25 дня с первого тура и его назначает ЦИК вместе с подытоживанием результатов первого тура, передает "Грузия Online".

Установленный для кандидатов в мэры 50%-ный рубеж участвовавшие в выборах субъекты не смогли преодолеть в Казбеги, Боржоми, Озургети, Мартвили и Кутаиси. В этих округах на первом месте кандидаты, представленные «Грузинской мечтой».

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.