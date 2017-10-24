В некоторых частях Баку вода будет подаваться с перебоями

2017-10-24 11:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Во вторник в течение дня в некоторых частях 7-го и 8-го микрорайонов, а также проспекта Азадлыг и улиц Джафара Хандана и Фармана Меликова в Баку будут ограничения в подаче питьевой воды, говорится во вторник в сообщении отдела по связям с общественностью ОАО «Азерсу».

Перебои связаны с работами по реконструкции, проводимыми на магистральном водопроводе по ул. Фармана Меликова в Бинагадинском районе столицы.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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