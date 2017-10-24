На линии соприкосновения войск будет проведен мониторинг

2017-10-24 10:10 | www.apa.az | 4

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 25 октября 2017 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, вблизи села Горадиз Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как сообщили АПА в Министерстве обороны, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Михаил Олару и представитель Группы Планирования Высокого Уровня Александр Непоткрытых.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут личный представитель Анжей Каспшик, его полевые помощники Огниен Йович, Мартин Шустер и представитель Группы Планирования Высокого Уровня Патрик Фаррелли.