На линии соприкосновения войск будет проведен мониторинг

2017-10-24 10:14 | www.oxu.az | 3

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 25 октября на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, вблизи села Горадиз Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Михаил Олару и представитель Группы Планирования Высокого Уровня Александр Непоткрытых.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут личный представитель Анджей Каспршик, его полевые помощники Огниен Йович, Мартин Шустер и представитель Группы Планирования Высокого Уровня Патрик Фаррелли.

A.M.