В Баку выступят безногий танцор и двухметровые циркачи – фантастическое шоу (ФОТО)

2017-10-24 11:50 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку состоится фантастическое шоу Большого Московского цирка (самый большой стационарный цирк в Европе) под руководством братьев Запашных, сообщает Trend Life. Шоу под названием UFO будет представлено в спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева, 4 ноября в 13.00 и 19.00.

UFO - одно из самых масштабных цирковых шоу на планете. Фантастическое цирковое шоу с уникальными эффектами света, лазера и звука, невероятными трюками на грани человеческих возможностей, новейшими технологиями динамических декораций будет впервые представлено бакинскому зрителю. Вы увидите то, что никогда не видели!

В постановке примут участие 80 артистов Большого Московского государственного цирка под руководством братьев Запашных. В шоу участвуют артисты с уникальными возможностями, среди которых сестры Титченковы, чей рост превышает двух метров, безногий танцор и эквилибрист показывающий уникальные трюки, и многие другие, которых вы увидите только в этом цирковом шоу.

Сюжет UFO разворачивается на борту космической тарелки. Невольным гостем корабля пришельцев становится Человек с планеты Земля, похищенный обитателями далеких галактик. Попав на корабль, пленник знакомится с инопланетным разумом и внеземной цивилизацией, открывая для себя тайные глубины нашей Вселенной.

Зрителей фантастического циркового шоу ждут приключения, захватывающие полеты космических кораблей и неопознанных летающих объектов под куполом цирка, встречи с загадочными существами, цирковые номера на грани «нечеловеческих возможностей» в исполнении акробатов, гимнастов, жонглеров, клоунов и других артистов.

Авторская музыка, современные световые и лазерные инсталляции, новые звуковые и видео технологии, создающие глубокие пространственные ощущения «планетарных образов», «галактических пейзажей», «космического полета» и «внеземной красоты» - все это и многое другое в новом цирковом шоу UFO.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на www.iTicket.az.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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