Белорусские депутаты 25 октября рассмотрят поправки по вопросам проведения массовых мероприятий

2017-10-24 11:53 | www.trend.az | 4

Белорусские депутаты на заседании 25 октября планируют рассмотреть 13 законопроектов, в числе которых - поправки в некоторые законы Беларуси по вопросам проведения массовых мероприятий (первое чтение). Об этом Белта сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

В первом чтении также планируется рассмотреть внесение дополнений и изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Во втором чтении будут рассмотрены поправки в закон "О ветеранах", в первом и втором чтениях - внесение изменения в закон "О ратификации Протокола к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года".

Перечнем вопросов предусмотрена ратификация международных договоров, в числе которых договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, протокол о применении отдельных положений договора о присоединении Кыргызстана к договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, подписанный 23 декабря 2014 года. Вниманию законодателей будут представлены договоры между Беларусью и Египтом о выдаче и о взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам.

Кроме того, парламентарии рассмотрят вопросы, которые касаются декретов Президента, а также проведения парламентских слушаний на тему "Национальная система образования: состояние и пути совершенствования законодательного регулирования".

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