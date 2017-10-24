MHP lideri Bahçeli: "Verin Gülen'i alın telefonunuzu"

2017-10-24 12:32 | www.trend.az | 0

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

"Talabani ve Barzani yandaşları birbirine ters düşmüş karşılıklı hain suçlaması yapmışlardır. Kerkük’te bir geçiş dönemi yaşanacaktır. İlk etapta güvenliği Irak ordusu ve federal polis sağlamalıdır.

Haşdi Şabi’nin görev üstlenmemesi büyük önemdedir. Barzani’nin Kerkük’e taşıdığı PKK’lı teröristler tamamen sökülüp atılmalıdır. Kerkük hiç vilayete bağlı olmayan özerk bir statüye kavuşturulmalıdır. Türkmen’e bakınca mezhep görmeyiz göremeyiz. Türkmen’e bakınca ayrılık gayrılık görmeyiz. Türk Türk’tür.

"GENELKURMAY BAŞKANIMIZI TACİZ ETMEK AHLAKSIZLIKTIR"

Bugünkü hassas ortamda Genelkurmay Başkanımızı ve kuvvet komutanlarımızı taciz etmek ahlaksızlıktır. 15 Temmuz’a direnmiş bir komuta heyetine karşı ipe sapa gelmez dedikodu yapmak bize göre utanmazlıktır. O kirli ellerinizi Türk askerinin üzerinden çekiniz.

BEBEK KATİLİNİN POSTERLERİ ASILDI"

Türkiye’nin Rakka operasyonunu katılmaması için bin dereden su getirilmişti. Çünkü ABD bu görevi yeni stratejik ortağı PYD, YPG’ye verdi. Bebek katilinin posterleri meydanlara asıldı. ABD nerede durduğunu tartışmasız şekilde göstermiştir. Bunun yapılması eşkıyalığın övülmesidir. Rakka bir terör örgütünden diğerine teslim edilmiştir. Bu kepazeliktir. Yazıklar olsun geçti Bor’un pazarı sürün eşeğinizi Kandil’e. ABD başkanı Trump’un IQ testine girmeyi teklif etiği dışişleri bakanı ise YPG’yi tebrik etmiştir.

"ABD ŞAKA MI YAPMIŞ YOKSA KAFA MI BULMUŞTUR"

ABD gözaltına alınan bir çalışanının telefonunu nota eşliğinde Türkiye’den istemiştir. Pensilvanya’daki hoca görünümlü terörist başını iadeye yanaşmayan ABD telefon isteyerek şaka mı yapmış yoksa kafa mı bulmuştur?

"VERİN GÜLEN'İ ALIN TELEFONUNUZU"

Darbecileri Türkiye’yi vermeyen ABD gözü telefonda mı kalmıştır? O zaman verin hain Gülen’i alın telefonunuzu. Üstelik tepe tepe kullanın sabahlara kadar IŞİD’den FETÖ’ye PKK’dan PYD’ye kadar konuşun.

"KONTÜRÜNÜZ BİTERSE MAAŞIMDAN FEDAKARLIK YAPARAK..."

Kontörünüz biterse yüksünmeden milletvekili maaşımdan fedakarlık yaparak söz veriyorum en kısa sürede size göndereceğim. Yok, telefonu alamazsanız, hükümet buna aldırış etmezse hemen yaka silkmeyin sözüm söz olsun yeni bir telefon alıp kargoya vereceğim ve Rakka’ya göndereceğim."

Kaynak Hurriyet