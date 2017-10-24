Cumhurbaşkanı Erdoğan : Bizim devletimiz elbette büyük ve güçlü olacaktır

2017-10-24 13:03 | www.trend.az | 0

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 Kasım seçimlerine ilişkin önemli mesajlar verdiği konuşmasında "2019 Kasım'ında yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesi uyum yasalarının çıkması gerekiyor. Uyum yasalarını köklü bir yönetim reformu haline dönüştürürsek ülkemize tarihi bir katkımız olur" dedi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemiz ve milletimiz için her dakikamızı en verimli şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin içeride ve dışarıda terör örgütleri ve destekçileri ile mücadele ederken asıl hedeflerimizden taviz vermememiz gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin toplam milli gelir bakımında dünyanın 17. ülkesi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhracattaki artış düzenli olarak sürüyor. Bu yıl Eylül ayı itibariyle 153 milyar doları aştı" dedi.

Ekonomideki olumlu gidişata dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Reel sektörün kredi kullanmasını kolaylaştırdık. Her kesime göre geniş bir teşvik paketi ile bu rahatlamayı sağladık. Merkez Bankasındaki rezervimiz uzun bir aradan sonra 117 milyar dolar seviyesine çıktı. Daha önce ulaştığımız 135 milyar doların üzerine çıkaracağız" dedi.

Ekonominin her alanında yerli ve milli anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedeflere ulaşana kadar durmak ve dinlenmek yok" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

2019 KASIM SEÇİMLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ MESAJLAR

2019 Kasım'ında yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesi uyum yasalarının çıkması gerekiyor. Uyum yasalarını köklü bir yönetim reformu haline dönüştürürsek ülkemize tarihi bir katkımız olur. Bizim devletimiz elbette büyük ve güçlü olacaktır. Ama hantallıktan ve obezlikten devletimizi kurtarmanın şart olduğunu belirtmemiz gerekir. Sadece günü kurtarmaya yönelik hiçbir adım bizim yol haritamız olamaz, uyum yasalarıyla ilgili çalışmalarımızı bu yaklaşımla yürütmeliyiz, fırsatın kazası olmaz. Çalışmalarımızı ülkemizin bir asırlık geleceğini düşünerek yürütüyoruz. Ülkemiz ve milletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız.

MÜFTÜLERE NİKAH YETKİSİ

Müftülere nikah kıyılması ile ilgili hadise, CHP'lilerin bu konuda yürüttükleri muhalefet tarzı, milletten ne kadar kopuk olduklarını bir kez daha ortaya sermiştir. Bu hususta da AYM'ye gitmeleri bizi şaşırtmadı. Kimilerinin uzmanlık alanı ülkeye hizmettir, kimilerininki de mahkeme kapılarını aşındırmaktır. AYM'yi olur olmaz işlerle meşgul etmek CHP'nin ihtisas alanına dönüştü. Böyle bir konuyu çocuk gelinlerden çok eşliliğe kadar hakikatlere aykırı zeminlere çekenleri milletimize teşhir etmek boynumuzun borcudur. Türkiye'de laiklik ile ilgili yanlış bir algı varsa bunun nedeni CHP'dir.